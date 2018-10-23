كيف ساهمت لجنة الوفاق والمصالحة في تفعيل وقف إطلاق النار؟

استقبل رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري أمس الاثنين لجنة الوفاق والمصالحة الوطنية الشاملة الداعمة للجنة الترتيبات الأمنية، بمقر المجلس في العاصمة طرابلس.

حيث نوقش خلال اللقاء الاجتماعات التي قامت بها اللجنة مع أطراف الصراع الذي دار في العاصمة طرابلس مؤخرا، والتي وصلت لوقف إطلاق النار، وجهود المجلس الأعلى للدولة وسبل دعمه لهذه اللجنة.

في سياق متصل أكد المشري لوفد لجنة الوفاق أن المصالحة الوطنية الشاملة من صلب مهام المجلس، وعلى أهمية دعم أعمال اللجنة ومبادراتها.

هذا وكانت العاصمة طرابلس قد شهدت صراعاً مسلحاً في ضواحيها الجنوبية وذلك للسيطرة على المؤسسات السيادية فيها ولكن بجهود من لجنة الوفاق وبعثة الأمم المتحدة تم الاتفاق على وقف إطلاق النار وتجنيب العاصمة ويلات الحروب.