كيف سيُعالج باشاغا الأزمة الأمنية في الجنوب الليبي؟

عقد وزير الداخلية المفوض فتحي باشاغا إجتماعاً أمنياً وعسكرياً رفيع المستوى لوضع خطة أمنية وعسكرية لتأمين منطقة الجنوب.

حيث أصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني القرار 21 لسنة 2018م والذي يقضي بتشكيل لجنة أمنية وعسكرية تضم وزير الداخلية المفوض ووكيل وزارة الدفاع ورئيس المخابرات العامة ورئيس المباحث العامة وأمراء المنطقتين العسكريتين الغربية والوسطى.

هذا وعُرف عن باشاغا منذ توليه منصب وزير الداخلية نشاطه واتخاذه لمجموعة من القرارات التي أشعلت جدلاً في الأوساط الليبية والتي يُعد من أبرزها إخلاء الأماكن التي اتخذتها بعض الجهات كمقرات تابعة لوزارة الداخلية وهي ملك للمواطنينا وتسليمها لمن تثبت ملكيته لها.