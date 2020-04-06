كيف صافح وزير خارجية إيطاليا أحد جنود الجيش المصري

دون استخدام الطريقة المتعارف عليها في المصافحة “الكف في الكف” [الوحدة]

أثار فيروس كورونا الرعب في نفوس الكثير خوفاً من انتقال العدوى، لذلك حرص الجميع على اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية،ولكن قد يشعر البعض بالحرج من رفص المصافحة باليدين والتقبيل والتي تعتبر من أسباب انتقال الفيروس فكيف صافح وزير الخارجية الإيطالي أحد جنود الجيش المصري لحظة نقل مساعدات طبية إلى بلاده.

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، صورة لوزير الخارجية الإيطالي وهو يصافح أحد جنود الجيش المصري بعد إيصال مساعدات طبية من مصر إلى إيطاليا

وظهر في الصورة وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، وهو يصافح أحد جنود الجيش المصري الذين قاموا بإيصال المساعدات الطبية لمواجهة فيروس كورونا في إيطاليا، دون استخدام الطريقة المتعارف عليها في المصافحة “الكف في الكف”، وانما تصافحا عن طريق “المرفق بالمرفق”.

وكان الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، قد وجه بتجهيز طائرتين عسكريتين تحملان مستلزمات طبية لإيطاليا، السبت الماضي.

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