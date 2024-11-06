كيف علّقت روسيا وإيران على إعلان فوز «ترامب»؟

توقعت أوساط سياسية وإعلامية إحداث تغييرات ملموسة في النهج السياسي والاقتصادي الأمريكي في عهد دونالد ترامب الذي أعلن فوزه بالانتخابات الرئاسية الأمريكية، وذلك استنادا إلى وعود قطعها ترامب على نفسه خلال الحملة الانتخابية.

وفيما يلي بعض التعليقات والأصداء على فوز ترامب:

أعلن الكرملين، أنه سيحكم على دونالد ترامب الذي أعلن فوزه في الانتخابات الرئاسية الأميركية، على أساس أفعاله.

وأوضح الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف: “سنستخلص استنتاجات مبنية على خطوات ملموسة وكلمات ملموسة”.

وقال بيسكوف: “عمليا، من المستحيل أن تتدهور العلاقات أكثر. إنها في أدنى مستوياتها. وفي ما يتعلق بما سيحدث، فإن كل شيء سيعتمد على القيادة الأميركية”. وتابع: “سنرى ما سيحدث في يناير” في إشارة إلى موعد تنصيب الرئيس المقبل للولايات المتحدة.

من جانبها، أكدت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، أن موسكو “ليست لديها أي أوهام” في شأن إثر إعلان فوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، لكنها “ستعمل” معه تزامناً مع مواصلة سعيها إلى تحقيق “كل أهدافها” في أوكرانيا، وفق ما نقلته وكالة “فرانس برس”.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية ماريا زاخاروفا في بيان إن “روسيا ستعمل مع الإدارة (الأمريكية) الجديدة”، لكنها ستجهد “لتحقيق كل أهدافها المحددة” في أوكرانيا، مشددة على أن “شروطنا تبقى دون تغيير وهي معروفة جدًا في واشنطن”.

وبلغت العلاقات الروسية الأميركية أدنى مستوياتها مذ شنّت روسيا هجوما على أوكرانيا مع لوم الكرملين الغرب لدعمه كييف.

وأصر ترامب مرارا على أنه يستطيع إحلال السلام في أوكرانيا خلال “24 ساعة”، بدون أن يوضح كيف، لكنه ينتقد حجم المساعدات التي تقدم لكييف، كما أدلى بتصريحات مدح تجاه بوتين. لذلك، هناك قلق في أوروبا كما في أوكرانيا، من أن يجبر ترامب كييف على التفاوض مع روسيا في ظل ظروف مواتية لموسكو.

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بدورها، قالت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني، الأربعاء، إن معيشة الإيرانيين لن تتأثر بالانتخابات الأميركية، وذلك بعد أن أعلن دونالد ترامب فوزه في الانتخابات الرئاسية، وفقا لما نقلته وكالة تسنيم شبه الرسمية.

ونقلت وكالة تسنيم عن مهاجراني قولها: “الانتخابات الأميركية لا تعنينا حقا. سياساتنا ثابتة ولا تتغير بناء على أفراد. التدابير اللازمة تم التخطيط لها مسبقا، ولن يكون هناك تغيير في معيشة الناس”.

وأضاف فدوي أن طهران لا تستبعد ضربة استباقية محتملة من جانب الولايات المتحدة وإسرائيل لردعها عن الرد على إسرائيل.

“حماس” تعلق على فوز ترامب

بدوره، قال القيادي في حركة “حماس” سامي أبو زهري، الأربعاء، إن فوز المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأميركية دونالد ترامب بالمنصب “يجعله أمام اختبار لترجمة تصريحاته بأنه يستطيع وقف الحرب خلال ساعات”.

وأضاف أبو زهري لرويترز أن “خسارة الحزب الديمقراطي هو الثمن الطبيعي لمواقف قيادتهم الإجرامية تجاه غزة”، ودعا ترامب إلى “الاستفادة من أخطاء” الرئيس جو بايدن.

كما أكد عضو المكتب السياسي “لحماس” في قطاع غزة باسم نعيم أن على واشنطن “وقف الدعم الأعمى” لإسرائيل ووضع حد للحرب في قطاع غزة، بعدما أعلن الجمهوري دونالد ترامب فوزه بالبيت الأبيض.

من جانبه، تعهد الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ بتعزيز “الروابط الحديدية” بين بلاده والولايات المتحدة مهنئا دونالد ترامب الذي أعلن فوزه في الانتخابات الرئاسية الأميركية.

وقال هرتسوغ في بيان: “تهانينا للرئيس دونالد ترامب على عودتك التاريخية إلى البيت الأبيض … أتطلع إلى العمل معك على تعزيز الروابط الحديدية بين شعبينا وبناء مستقبل من السلام والأمن في الشرق الأوسط والحفاظ على قيمنا المشتركة”.

وبطريقة ساخرة ، علق رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي على فوز المرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية دونالد ترامب، وقال قبل بدء جلسة مجلس الوزراء، ردّا على المباركة بوصول ترامب لسدة الرئاسة قائلا: ” يبارك بعمركم ضيّفوكم مغلي؟”.

يشار إلى الـ”مغلي” هو “حلو عربي في المطبخ اللبناني وفي بلاد الشام إجمالا ويقدم بشكل خاص عند ولادة مولود جديد كجزء من العادات والتقاليد”.