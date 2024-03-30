كيف نتخلص من «اضطراب النوم» خلال شهر رمضان؟

يعاني الكثير منّا خلال شهر رمضان الأشخاص من اضطراب في النوم، نتيجة التغيرات في نمط الحياة، إذ يمكن أن يلعب الصيام دورا في حدوث الأرق، فكيف ننظم نومنا خلال الشهر الكريم؟

وفي السياق، نشر موقع “timesofindia” تقريرا حول كيفية إدارة دورة النوم خلال ما تبقى من شهر رمضان، مشيرا إلى أنه يمكن اتباع مجموعة خطوات لتنظيم النوم، وهي كالآتي:

1- يمكن أخذ قيلولة قصيرة أثناء النهار للمساعدة في الحفاظ على مستويات الطاقة، ولكن يجب تجنب القيلولة الطويلة التي تعطل النوم أثناء الليل.

2- حافظ على رطوبة جسمك من خلال شرب الكثير من الماء بين الإفطار والسحور لمنع الجفاف الذي يمكن أن يؤثر على جودة النوم.

3- تجنب تناول المشروبات التي تحتوي على الكافيين والسكر بالقرب من وقت النوم، لأنها يمكن أن تتعارض مع قدرتك على النوم.

4- عرّض نفسك لأشعة الشمس الطبيعية خلال النهار وقم بتخفيف الأضواء في المساء للمساعدة في تنظيم الساعة الداخلية لجسمك.

5- تناول وجبات متوازنة خلال السحور والإفطار، بما في ذلك البروتين والكربوهيدرات المعقدة والدهون الصحية لتوفير الطاقة المستدامة طوال اليوم، وتأكد من أن وجباتك تحتوي على مزيج جيد من الأطعمة المختلفة مثل البروتين (كاللحوم أو البيض أو الفول)، والكربوهيدرات المعقدة (مثل الحبوب الكاملة والخضراوات)، والدهون الصحية (مثل تلك الموجودة في المكسرات والأفوكادو أو زيت الزيتون)، إذ يساعد هذا المزيج على منح طاقة تدوم طوال اليوم.

6- قم بممارسة التمارين الرياضية الخفيفة إلى المعتدلة خلال ساعات عدم الصيام للمساعدة في تعزيز النوم بشكل أفضل في الليل، ولكن تجنب ممارسة التمارين الرياضية القوية بالقرب من وقت النوم.

7- مارس تقنيات الاسترخاء مثل التنفس العميق أو التأمل أو التمدد اللطيف قبل النوم للمساعدة في تهدئة عقلك وإعداد جسمك للنوم.

يذكر أنه من الأسباب التي قد تؤدي إلى اضطراب النوم في رمضان:

تغيير روتين النوم: قد يؤدي تغيير أوقات النوم والاستيقاظ إلى صعوبة في النوم في الوقت المحدد.

تغيرات في مستويات الهرمونات: قد يؤثر الصوم في بعض الهرمونات في الجسم، كما أن هرمون الميلاتونين المسؤول عن النوم يكون منخفضًا خلال النهار، والعديد من الأشخاص يعتمد على النوم في النهار في رمضان.

التخمة والإفراط في تناول الطعام: قد يؤدي تناول الطعام بكثرة أو شرب الكثير من السوائل قبل النوم إلى اضطرابات النوم.

السهر والتعرض لأضواء الشاشات: يميل العديد من الأشخاص إلى السهر في رمضان ومشاهدة التلفاز، مما قد يؤدي إلى الأرق عند محاولة النوم.

المصدر: مواقع طبية وإلكترونية