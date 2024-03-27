كيف نحافظ على صحة الفم والأسنان عند الصيام؟

يعاني الكثير منّا خلال شهر رمضان المبارك، من انبعاث الرائحة الكريهة من الفم، إذ يتسبب الامتناع عن شرب الماء والسوائل الأخرى بإنخفاض إفراز اللعاب داخل الفم وهذا ما يؤدي إلى شعور الصائم بجفاف الفم وانبعاث الرائحة الكريهة من فمه وظهور العديد من المشاكل، فكيف نحافظ على صحة الفم والأسنان عند الصيام؟

وفي هذا السياق، قدم موقع الطبي مجموعة من النصائح للحفاظ على صحة الفم والأسنان في رمضان، ومنها:

تنظيف الأسنان بالفرشاة والمعجون: فهو من الأمور المهمة التي يجب الالتزام بها بهدف الحفاظ على صحة الفم والأسنان، فذلك يمكن أن يعمل على إزالة بقايا الطعام والبكتيريا العالقة بين الأسنان، كما أنه يعمل على إزالة طبقة البلاك وهي طبقة لزجة من البكتيريا تتراكم على سطح الأسنان ويمكن أن تزيد من خطر الإصابة بتسوس الأسنان والتهاب اللثة.

استخدام غسول الفم: والذي يمكن أن يساعد في الحفاظ على صحة الفم والأسنان من خلال قيامه بتقليل كمية الحمض في الفم وتنظيف المناطق التي يصعب تنظيفها باستخدام الفرشاة والخيط، بالإضافة إلى قدرته على إعادة تمعدن الأسنان.

استخدام السواك: وهو عبارة عن عود خشبي مصنوع من أغصان شجرة الأراك، وقد تم استخدامه لتنظيف الأسنان، إذ يمتلك خصائص مضادة للميكروبات ويمكن أن يساعد في منع رائحة الفم الكريهة وأمراض اللثة، وهذا ما يفسر إمكانية استخدامه لتنظيف الأسنان، ويعتبر السواك بديلًا جيدًا لتفريش الأسنان أثناء الصيام.

شرب كميات كبيرة من الماء: يٌنصح عادًة بشرب ما يقارب 6 – 8 كؤوس من الماء خلال الفترة ما بين الإفطار والسحور فذلك يساعد في الحفاظ على رطوبة الجسم خلال ساعات الصيام الطويلة، وهذا ما سيقلل من خطر الإصابة بجفاف الفم وغيرها من المشكلات الأخرى المرتبطة به، مثل: رائحة الفم الكريهة وتسوس الأسنان.

بالإضافة إلى شرب الماء، يمكن للفرد تناول أنواع أخرى من المشروبات، ومنها: الحليب، والعصائر الطبيعية، والشوربات، إلا أنه ينصح بتجنب المشروبات الغنية بالسكريات فهي تزيد من خطر الإصابة بتسوس الأسنان، كما ينصح بعدم الإكثار من القهوة والشاي وغيرها من المشروبات الغنية بالكافيين فمن الممكن أن تتسبب بزيادة خطر الإصابة بالجفاف.

تناول وجبات صحية: ينصح دائمًا بتناول وجبات صحية خلال شهر رمضان، تحتوي على الفواكه، والخضروات، والألياف، والبروتين، وتجنب تناول الحلويات وغيرها من الأطعمة والمشروبات الغنية بالسكريات، وتجنب الأطعمة الحارة والغنية بالتوابل، وتجنب الإكثار من شرب القهوة، والشاي، والمشروبات الأخرى المحتوية على الكافيين.