كيف نحمي أنفسنا من «الاحتيال عبر الانترنت»؟

في ظل المشهد الرقمي المتطور باستمرار، فإن الكثير من المستخدمين عبر العالم، قد يكونوا عرضة لعمليات الاحتيال عبر الانترنت، فما هي الاستراتيجيات التي يمكن للأفراد استخدامها لحماية أنفسهم من الاحتيال؟

في هذا السياق، سلط تقرير لصحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، الضوء “على الارتفاع المثير للقلق في البرامج المصممة لخداع مستخدمي الإنترنت، حيث يستفيد المحتالون من التقنيات المتقدمة، مثل الذكاء الاصطناعي، لتقليد أصوات الغرباء ومظهرهم وهوياتهم، ما يجعل من الصعب أكثر من أي وقت مضى التمييز بين الاتصالات الحقيقية والجهات الفاعلة الخبيثة”.

وقالت الصحيفة: “لم تعد شارات التحقق على وسائل التواصل الاجتماعي مؤشرات موثوقة للهوية، ما يجعل المعاملات عبر الإنترنت، مثل عمليات البيع والشراء التي تتم على “Facebook “Marketplace، أهدافا رئيسة للاحتيال، وكثيرًا ما يستغل المحتالون الضحايا من خلال أساليب مثل عمليات الاحتيال الرومانسية لسرقة الأموال”.

واستعرض التقرير “خطوات التحقق من الهوية”، قائلا: “الخطوة الأكثر أهمية في التحقق من هوية شخص ما عبر الإنترنت، هي الفحص بدقة لأي رسائل أو تفاعلات مشبوهة قبل الانخراط في المزيد”، وينبغي أيضا عدم التسرع في الرد على الرسائل المثيرة للاهتمام، لأن ذلك قد يترك الأفراد عرضة لعمليات الاحتيال”.

وأضاف التقرير: “هناك استراتيجيات عدة لمساعدة الأفراد على التعرف على عمليات الاحتيال المحتملة والتعامل معها، ويشمل ذلك التحقق من الأشخاص وبيانات اعتمادهم على مواقع الويب الشرعية، وتجنب النقر على الروابط المشبوهة، أو مواصلة المحادثات على منصات مختلفة، فضلا عن استخدام طرق الدفع التي توفر حماية معززة من الاحتيال”.

وأضاف التقرير: “على سبيل المثال، عند استخدام منصات مثل “PayPal”، يمكنك تعيين المعاملات كمدفوعات مقابل سلع أو خدمات: وهذا يضمن أنه إذا حدث خطأ ما في المعاملة، مثل عدم استلام المنتج الذي تم دفع ثمنه، استرداد الأموال من خلال سياسات حماية المشتري في منصة “PayPal”.

وأشار التقرير إلى أن “شركات التكنولوجيا تعمل على تحسين ميزات الأمان لحماية المستخدمين”، مضيفا: “تعكف شركة “Google” على تطوير أداة لتنبيه مستخدمي” Android” إلى عمليات احتيال محتملة في أثناء المكالمات من خلال الكشف عن أنماط المحادثة المشبوهة، في حين تكتشف ميزة المراسلة في “LinkedIn ” المحتوى الضار، وتضع علامة عليه، أما كاشف الخداع في برنامج “Bumble”، فيستخدم الذكاء الاصطناعي للتحقق من صحة الملف الشخصي، ما يقلل من تقارير الاحتيال بنسبة 45% بعد وقت قصير من تقديمه”.

وتابع تقرير الصحيفة: “تعامل دائمًا مع التفاعلات الرقمية بشيء من الشك، خاصة عندما يُطلب منك القيام بإجراءات غير عادية مثل تحويل مبالغ كبيرة من المال، وقم بتقييم المخاطر التي تنطوي عليها المحادثة وكن حذرًا بشأن مشاركة المعلومات الشخصية، مثل رقم الضمان الاجتماعي الخاص بك”.

وأضاف: “إذا كان الأمر يتعلق بأموال، فاستخدم طرق الدفع ذات الحماية من الاحتيال، مثل PayPal أو Venmo، وتجنب استخدام خيارات مثل Apple Cash، التي تفتقر إلى مثل هذه الضمانات”.

يذكر أن المستهلكين الأمريكيين خسروا ما يقرب من 1.1 مليار دولار في عمليات الاحتيال الرومانسية و752 مليون دولار في عمليات الاحتيال التجارية.