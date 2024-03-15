كيف يصوم مرضى القلب بشكل آمن خلال شهر رمضان؟

يتساءل الكثير من مرضى القلب حول القدرة على الصيام خلال شهر رمضان، إذ تختلف وضعية كل شخص بناء على الحالة الصحية.

ويؤكد الأطباء أنه على مرضى القلب اتخاذ الاحتياطات أثناء صيام شهر رمضان، وطلب مشورة طبيب القلب لتحديد مواعيد تناول الأدوية والجرعات المناسبة لهم لتجنب حدوث أي مضاعفات، ومن الضروري أن يراجع المريض أخصائي القلب لمعرفة الأدوية التي ينبغي تناولها خلال شهر رمضان.

ووجد علماء أن من يصومون بشهر رمضان، ينخفض لديهم مستوى الكوليسترول والدهون الأخرى، فضلا عن انخفاض علامات الإلتهابات في الدم، وبالتالي تخفيض خطر الإصابة بنوبة قلبية، ومن أبرز فوائد الصيام لمرضى القلب:

انخفاض معدل الإصابة بفشل القلب.

خفض ضغط الدم.

انخفاض مستوى الكوليسترول الضار، وبالتالي انخفاض فرصة الإصابة بتصلب الشرايين.

نقصان الوزن لمرضى القلب.

انخفاض نسبة الإصابة بقصور القلب بنسبة 71%.

ارتفاع مستوى البروتين الدهني عالي الكثافة المعروف بالكوليسترول الجيد.

التقليل من فرصة الإصابة بتصلب الأوعية الدموية.

ووفق خبراء التغذية، يمكن أن يساهم تغيير النظام الغذائي في رمضان إلى السيطرة على أمراض القلب، ومنع حدوث المضاعفات، وينصح الخبراء بالتالي:

تناول الطعام باعتدال، وتجنب الإفراط في وجبتي الإفطار والسحور.

تناول الأطعمة الغنية بالفيتامينات والمعادن وقليلة السعرات الحرارية مثل الخضار والفواكه.

تجنب الأطعمة المكررة والمعالجة والوجبات السريعة.

زيادة تناول الأطعمة الغنية بالألياف الغذائية مثل الخضار والفواكه والحبوب الكاملة.

تناول الحبوب الكاملة التي تلعب دوراً هاماً في تنظيم ضغط الدم، والحفاظ على صحة القلب.

تجنب تناول الدهون غير الصحية الغنية التي تزيد مستوى الكوليسترول في الدم، وتزيد خطر الإصابة بتصلب الشرايين، مثل الزبدة، والسمن.

تناول اللحوم الخالية من الدهون.

تجنب الأطعمة المصنعة والمعلبة مثل رقائق البطاطس، أو الكك أو المثلجات.

تناول البروتين من مصادر قليلة الدسم مثل منتجات الألبان والحليب قليلة الدسم، وصدر الدجاج منزوع الجلد، والحليب خالي الدسم.

تناول البقوليات لأنها مصدر جيد للبروتين، ولا تحتوي على الكوليسترول، كما أنها غنية بالألياف الغذائية.

التقليل من تناول الأطعمة المالحة.

زيادة شرب الماء بما لا يقل عن 8 أكواب يومياً.

تجنب شرب كمية كبيرة من الماء دفعة واحدة، والحرص على توزيعه على دفعات صغيرة بين ساعات الإفطار والسحور.

تجنب العصائر والسوائل الغنية بالسكر التي تؤدي إلى زيادة الوزن.

تناول التمر على الإفطار لأنه يساعد في ترطيب الجسم ويشجع الخلايا على تخزين السوائل والطاقة.

في النهاية، ينصح خبراء الصحة الأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب بمراجعة أطبائهم قبل البدء بالصيام.

المصدر: مواقع طبية وإلكترونية