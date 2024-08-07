«كيلاني» تتابع أوضاع مهجري المنقطة الشرقية

عقد أمس بديوان وزارة الشؤون الاجتماعية اجتماع برئاسة وزيرة الشؤون الاجتماعية وفاء أبوبكر الكيلاني مع كل من إدارة التفتيش والمتابعة بديوان مجلس الوزراء ومندوبي عن مهجري المنطقة الشرقية وبحضور مدير مكتب التخطيط رئيس لجنة المهجرين بالوزارة لمتابعة ملف المهجرين .

وتم خلال اللقاء مناقشة جملة من المواضيع الخاصة بمهجري المنطقة الشرقية والملاحق الخاصة بهم ومعالجة أوضاع الإشكاليات الإدارية مع بعض جهات العمل وكذلك تعبئة الاستبيان الخاص بالمهجرين والمعتمد من الوزارة.

كما أوضحت حرصها التام على دعم هذه الفئة من خلال اللجنة المختصة وأن فريق الوزارة مستمر لصرف المنح المخصصة لهم وفق القوائم المعتمدة.

وخلص الاجتماع إلى عدد من البرامج تدعم المهجرين من خلال استبيان يتم تعبئته في فروع الشؤون الاجتماعية، وكذلك مساندة الراغبين منهم في العودة الطوعية ضمن مشروع المصالحة الوطنية .