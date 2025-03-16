«كيليان مبابي» يوجه رسالة رائعة إلى جماهير فريقه!

وجّه الفرنسي، كيليان مبابي، نجم ريال مدريد، رسالة رائعة إلى جماهير فريقه بعد قيادة “الميرنغي” للفوز على فياريال، بنتيجة 2-1، مساء السبت، ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وقال مبابي في تصريحاته لقناة ناديه عقب المباراة: “كانت مباراة مهمة وصعبة للغاية، لأن فياريال في المراكز المتقدمة “بالليغا”، وبعد المباراة ضد أتلتيكو مدريد التي شهدت وقتا إضافيا كانت المباراة صعبة جدا لكن كان علينا الفوز، أظهرنا شخصية ورغبة في اللعب والفوز قاومنا وعدنا بالنقاط الثلاث”.

وأضاف: “علينا احترام شعار ريال مدريد ونستمر في القتال حتى النهاية، كان علينا أن نبذل كل ما لدينا، وهذا ما فعلناه أمس وكان كافيا للفوز ،شعوري جيد جدا مع الفريق وعلى المستوى الشخصي أيضا، أريد أن أساعد في الفوز وأتمنى أن أتمكن من تقديم الكثير بعد فترة التوقف الدولي”.

هذا “وحل ريال مدريد ضيفا على فياريال ضمن مباريات الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الإسباني، وسجل “مبابي” هدفين لصالح ريال مدريد في الدقيقتين 17 و23 من عمر المباراة، ورفع مبابي رصيده مع الريال إلى 31 هدفا في مختلف المسابقات وتصدر ريال مدريد ترتيب الدوري الإسباني مؤقتا برصيد 60 نقطة، في انتظار مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد مساء اليوم الأحد حيث يحتل الفريق الكتالوني المركز الثاني بـ57 نقطة ويتبقى له مباراة مؤجلة ويأتي أتلتيكو في المركز الثالث ومعه 56 نقطة”.

🤳 مبابي: "مرحبا مدريديستاس، معكم كيليان! سعيد جدًا بالفوز، سنواصل العمل! هلا مدريد!" pic.twitter.com/feGk0szBva — ريال مدريد (@realmadridarab) March 15, 2025