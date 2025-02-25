«كيم جونغ أون» يتحدث عن الأركان «الثلاثة» للجيش الكوري الشمالي ليصبح «الأقوى» بالعالم

أكد زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ-أون، الثلاثاء، خلال زيارته جامعة عسكرية وسياسية، على “الجيش الشعبي الكوري يجب أن يصبح بالتأكيد أقوى جيش في العالم، وأن يلتزم ويعزز المزايا السياسية والأيديولوجية والروحية والأخلاقية”.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية “إن كيم زار جامعة “كيم إيل-سونغ” للعلوم السياسية يوم الاثنين، حيث ألقى خطابا أمام أعضاء هيئة التدريس والطلاب، واصفا الجامعة التي تحمل اسم جده مؤسس كوريا الشمالية بأنها الكلية العسكرية والسياسية العليا للقوات المسلحة”.

وقال كيم في الخطاب إن “تطوير الجيش الشعبي الكوري الشمالي يجب أن تكون أولويته هي تعزيز صفاته السياسية والأيديولوجية والمعنوية، وذلك قبل تطوير معدات التكنولوجيا العسكرية، بما في ذلك القوات المسلحة النووية”.

وقال كيم إن “الجيش الشعبي الكوري يجب أن يصبح بالتأكيد أقوى جيش في العالم وأن يلتزم ويعزز المزايا السياسية والأيديولوجية والروحية والأخلاقية”.

وأشار الزعيم إلى أن “تشبع الجيش بالأيديولوجية قبل تسليحه بالتكنولوجيا العسكرية هو جوهر بناء الجيش”، مشيرا إلى أن “الجنود والأسلحة والأيديولوجية هي الأركان الثلاثة للقوات المسلحة”.

من الجدير ذكره، أن جامعة “كيم إيل-سونغ” للعلوم السياسية تأسست في عام 1945 في بيونغ يانغ، وتقوم بتدريب الموظفين السياسيين في القوات المسلحة، بينما تقوم جامعة “كيم إيل-سونغ” العسكرية بتعليم القادة الميدانيين.

هذا وقد رافقت كوادر عسكرية رفيعة المستوى كيم في زيارته للجامعة، بما في ذلك نائب رئيس اللجنة العسكرية المركزية للحزب باك جونغ-تشون، ووزير الدفاع نو كوانغ-تشول، وفقا لوكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية.

وفد من الحزب الحاكم في كوريا الشمالية يزور موسكو

وفي سياق آخر، وصل وفد رفيع المستوى من حزب العمال الكوري الشمالي إلى موسكو بدعوة من الحزب الحاكم في روسيا، حسبما أفادت وسائل الإعلام الرسمية في بيونغ يانغ اليوم الثلاثاء.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية “إن الوفد بقيادة عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب ري هي-يونغ، وصل إلى موسكو في اليوم السابق بدعوة من حزب “روسيا الموحدة”.

وأضافت الوكالة أن عضو مكتب المجلس الأعلى لحزب “روسيا الموحدة” ونائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية للحزب أندريه كليموف، وأعضاء آخرين من قيادة الحزب، بالإضافة إلى سفير كوريا الشمالية في موسكو شين هونغ تشول ومسؤولين في السفارة، كانوا في استقبال الوفد لدى وصوله إلى المطار، دون ذكر مزيد من المعلومات.

ومنذ إبرام معاهدة الدفاع المشترك العام الماضي، عززت بيونغ يانغ وموسكو التعاون الثنائي في مجالات الدفاع والاقتصاد والرياضة ومختلف المجالات الأخرى.