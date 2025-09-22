«كيم جونغ أون» يحدد شرطاً لاستئناف المحادثات مع واشنطن ويؤكّد: نمتلك أسلحة سرية جديدة

أكد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون أنه لا يزال يحتفظ بذكريات جميلة عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، معربًا عن انفتاحه المشروط على الحوار مع الولايات المتحدة، بشرط تخلي واشنطن عن ما وصفه بـ”المفهوم السخيف لنزع السلاح النووي”.

وقال كيم: “ما زلت أحتفظ شخصيًا بذكريات جميلة عن الرئيس الأمريكي”، مؤكدًا أن بلاده مستعدة للجلوس على طاولة المفاوضات إذا اعترفت الولايات المتحدة بـ”الواقع” وأرادت بصدق العيش بسلام مع كوريا الديمقراطية.

وفي تصريحاته، وصف كيم مفهوم نزع السلاح النووي بأنه “لا معنى له”، مشددًا على أن تطوير الأسلحة النووية هو مسألة وجودية تهدف لحماية البلاد من “التهديدات الخطيرة” من قبل واشنطن وسيئول.

كما رفض الزعيم الكوري المبادرات الأخيرة من الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية لاستئناف الحوار، واصفًا إياها بـ”غير الصادقة”، مشيرًا إلى أن هدفها الحقيقي هو “إضعاف كوريا الديمقراطية وتدمير نظامها”. وانتقد مقترح سيئول لنزع السلاح النووي على مراحل، معتبرًا إياه دليلًا على ذلك.

وعن العلاقات مع الجنوب، شدد كيم على أن “الشمال لن يسعى أبدًا إلى الاتحاد مع كوريا الجنوبية”، مؤكدًا أنه “لن يجري محادثات مع الجنوب أبدًا”.

الجدير بالذكر أن كيم جونغ أون التقى بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب ثلاث مرات في قمم تاريخية بين عامي 2018 و2019، دون أن تفضي إلى اتفاق نهائي بشأن نزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية.

كيم جونغ أون: كوريا الشمالية تمتلك أسلحة سرية جديدة وتعزز قدراتها الدفاعية

أعلن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون أن بلاده تمكنت من الحصول على أسلحة سرية جديدة، محققة “تقدماً كبيراً” في مجالات البحث والتطوير الدفاعي، في خطوة وصفها بأنها ستُسهم بشكل كبير في تعزيز القوة العسكرية لكوريا الشمالية.

وجاءت تصريحات كيم في خطاب رسمي نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية، حيث قال: “لقد حصلنا على أسلحة سرية جديدة وحققنا تقدماً كبيراً في البحث والتطوير الدفاعي، مما سيساهم في تحقيق المزيد من التقدم في قوتنا العسكرية.”

وأضاف الزعيم الكوري أن بيونغ يانغ قامت بتعزيز قوتها البحرية عبر إنشاء مدمرات متعددة الأغراض، مؤكداً أن “الحزب والحكومة يحققان تقدماً مستمراً وسريعاً في تعزيز القدرة الدفاعية للبلاد”.

وفي سياق متصل، أفادت الوكالة الرسمية الجمعة الماضية بأن كيم جونغ أون أشرف شخصياً، يوم الخميس، على اختبار أداء طائرات مسيرة هجومية تكتيكية، وشدد خلال ذلك على أهمية دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في تشغيل المسيرات وتعزيز قدراتها القتالية.

ويأتي هذا الإعلان في وقت تتصاعد فيه التوترات الإقليمية، لا سيما في ظل تعثر المحادثات النووية وتزايد القلق الدولي من طبيعة البرامج العسكرية الكورية الشمالية، التي لا تزال تثير انتقادات وقلقاً من قبل العديد من الدول.