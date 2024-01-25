«كيم جونغ أون» يدعو لتحسين مستوى المعيشة في ريف كوريا الشمالية

في بادرة غير معهودة في هذا البلد، دعا الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون إلى تحسين مستوى المعيشة في المناطق الريفية في بلاده، مؤكّدا أن العجز عن توفير سلع أساسية يشكّل “مشكلة سياسية شديدة”.

ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية “كاي سي ان ايه” عن كيم قوله”بات العجز عن توفير السلع الأساسية مثل التوابل والمواد الغذائية والسلع الاستهلاكية اليوم لسكان الأقاليم على نحو مُرضٍ يشكّل مشكلة سياسية شديدة من غير الممكن لحزبنا ولحكومتنا تجاهلها”.

وترأس الزعيم الكوري الشمالي اجتماعا يومي الثلاثاء إلى الأربعاء لحزب العمّال كانت التنمية الإقليمية في رأس جدول أعماله، وفق ما كشفت “كاي سي ان ايه”.

ولفت كيم جونغ أون إلى “أوجه الخلل الكبيرة والفوارق الواسعة” بين المناطق، في ظلّ الوضع العام “المروّع” حسب وصفه للاقتصاد الإقليمي معتبرا ان هذه “مسألة شديدة الإلحاح راهنا تقضي بتحسين مستويات المعيشة المادية والثقافية لسكان الأقاليم”.

وتعاني كوريا الشمالية من اقتصاد مرتبك وهي تُتّهم غالبا بالتركيز على تنمية جيشها وبرامجها البالستية المحظورة، بدلا من تحسين رفاه سكانها.

ويرجّح خبراء أن الاقتصاد الكوري الشمالي تدهور أكثر منذ إغلاق البلد المعزول حدوده في 2020 للتصدّي لجائحة كوفيد-19، ما انعكس سلبا على التجارة الخارجية ونقصا في احتياطي العملات الأجنبية.