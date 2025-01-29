«كيم جونغ أون» يدعو لتعزيز «الترسانة النووية» في كوريا الشمالية

دعا زعيم كوريا الديمقراطية الشمالية، كيم جونغ أون، إلى تعزيز الدرع النووي للبلاد في ظل الوضع غير المستقر في العالم.

ووفقًا لوكالة أنباء “يونهاب”، “زار كيم جونغ أون، قاعدة إنتاج المواد النووية ومعهد الأسلحة النووية”.

وقال كيم جونغ أون: “الوضع الأمني في كوريا الديمقراطية الشعبية هو الأكثر عدم استقرارًا في العالم”.

وأضاف: “نحن محكومون بمواجهة أطول مع القوى المعادية الأكثر شراسة، نحن مسؤولون ليس فقط عن اليوم، بل عن مستقبل هذا البلد، لذلك، يبرز السؤال الضروري واللا مفر منه عن تعزيز الدرع النووي بشكل مستمر”.

ولفتت الوكالة إلى أن كيم جونغ أون، وصف “تعزيز الاستعداد النووي” كـ”المهمة الرئيسية” والموقف العسكري والسياسي الثابت لكوريا الشمالية”.

واضاف: “إن عام 2025 سيكون عامًا حاسمًا بالنسبة لكوريا الديمقراطية الشعبية في تعزيز قوتها النووية، وسيكون هذا العام محوريًا بمعنى أنه سيشكل نقطة تحول هامة في تنفيذ خطة حزبنا وحكومتنا لتقوية القوات النووية، وبالتحديد – سننتهي من تنفيذ المهام الرئيسية لخطة الخمس سنوات وننتقل إلى مرحلة تنفيذ المهام التالية”.

ومؤخرا كشفت كوريا الشمالية، “عن منشأة لتخصيب اليورانيوم، وأطلقت صواريخ باليستية”، وأجرى الجيش الكوري الشمالي يوم السبت الماضي، تجربة على إطلاق صواريخ كروز استراتيجية، ووصف الزعيم كيم، التجربة بأنها اختبار “لمنظومة أسلحة مهمة”.