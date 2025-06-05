كيم جونغ أون يعلن دعماً كاملاً إلى روسيا في حرب أوكرانيا: «حرب مقدسة» لحماية السيادة

أعلن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون استعداد بلاده لتقديم “أي دعم” لروسيا في حربها بأوكرانيا، واصفًا النزاع بأنه “حرب مقدسة” لحماية السيادة والمصالح الروسية، وذلك خلال لقائه سكرتير مجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو في بيونغ يانغ.

وقالت وكالة الأنباء الكورية المركزية إن كيم أكد التزام كوريا الشمالية بالمعاهدة الموقعة مع روسيا، مشددًا على أن بلاده ستواصل دعمها الكامل لمواقف موسكو وسياستها الخارجية في القضايا الدولية، وعلى رأسها الحرب في أوكرانيا.

وأعرب الزعيم الكوري عن ثقته في قدرة روسيا على حماية “سيادتها وسلامة أراضيها وأمنها”، كما بحث الجانبان سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين والتعاون في مختلف المجالات.

من جهته، ثمّن شويغو ما وصفه بـ”الدعم الكوري الشجاع”، معربًا عن امتنانه لمشاركة مقاتلين كوريين شماليين في معارك تحرير مقاطعة كورسك الروسية، وأشاد بشجاعتهم وتفانيهم في القتال إلى جانب القوات الروسية، “كما لو كانوا يدافعون عن وطنهم”.