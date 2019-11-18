«كيم» يُشرف على تدريبات جوية تُحاكي الحرب الحقيقية

أشرف زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون اليوم على تدريبات للقوات الجوية الكورية الشمالية لليوم الثاني، خلال ثلاثة أيام تزامنا مع قرار الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية تأجيل تدريباتهما المشتركة لتسهيل محادثات نزع السلاح النووي مع كوريا الشمالية.

ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية، الاثنين، عن كيم قوله:

من الضروري إجراء تدريب دون سابق إخطار في ظل ظروف تحاكي الحرب الحقيقية لتحسين جاهزية الوحدات العسكرية الكورية الشمالية.

وأشارت الوكالة إلى أن كيم شاهد “سباقا جويا قتاليا” لقيادات سلاحي الجو والدفاع الجوي.

يأتي ذلك في حين أعلنت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، الأحد، تأجيل التدريبات العسكرية التي كان من المقرر إجراؤها في وقت لاحق هذا الشهر في محاولة لتعزيز جهود السلام المتعثرة مع كوريا الشمالية لكن واشنطن نفت أن تكون الخطوة بمثابة تنازل آخر لبيونغ يانغ.