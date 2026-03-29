كينيا وتنزانيا تواجهان كارثة طبيعية.. أكثر من 128 قتيلاً ونزوح الآلاف

ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات في كينيا منذ مطلع مارس إلى 108 أشخاص، فيما نزحت أكثر من 2700 أسرة، وفق تقرير نشرته “الجزيرة – إفريقيا”.

وشملت الفيضانات 21 مقاطعة على الأقل، وتأثرت مساحات واسعة من الأراضي الزراعية، ما أثار مخاوف بشأن تدهور البنية التحتية وتزايد الاحتياجات الإنسانية.

وفي غرب كينيا، تجاوز نهر “نياندو” ضفافه، ما أدى إلى غمر أجزاء من جسر “أهيرو” الحيوي وتعطّل حركة السير على طريق (كيريتشو – أواسي – كيسومو).

وفي تنزانيا، تسببت الأمطار الغزيرة في انهيارات أرضية أودت بحياة 20 شخصًا على الأقل، حسب السلطات المحلية. وأوضح المسؤول الإداري في منطقة رونغوي جافار هانيو أن بين الضحايا طفلاً عمره عام ونصف، مشيرًا إلى أن عمليات البحث والإنقاذ مستمرة مع توقع ارتفاع عدد الضحايا.

وحذّرت هيئة الأرصاد الجوية التنزانية السكان في المناطق المعرضة للانهيارات من استمرار هطول الأمطار الغزيرة حتى الثلاثاء المقبل، داعيةً إلى اتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة لتجنب المزيد من الخسائر.

وتأتي هذه الكارثة ضمن موجة أمطار غزيرة تضرب شرق إفريقيا منذ أسابيع، أدت خلال الشهر الحالي إلى مصرع عشرات الأشخاص وتشريد آلاف الأسر بين كينيا وتنزانيا.