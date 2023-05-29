كييف تحت القصف.. روسيا تؤكد استمرار الهجوم بالصواريخ الباليستية

أعلنت القوات الجوية الأوكرانية تعرض العاصمة كييف لهجوم روسي جديد استخدمت فيه الصواريخ الباليستية،

وحثت رئاسة بلدية كييف السكان على البقاء في الملاجئ، في حين أكد الكرملين أنّ العملية العسكرية في أوكرانيا مستمرة حتى تحقق أهدافها.

وأضافت رئاسة البلدية أنّ الهجوم على كييف تم بصواريخ «إسكندر» الباليستية، لكنها أكدت أن كل الصواريخ التي أطلقت على المدينة أُسقطت ولم تصب أي هدف.

من جهتها، أكدت الإدارة العسكرية في كييف إصابة مدني، مشيرة إلى أنّها عثرت على شظايا 6 صواريخ روسية في 3 مناطق متفرقة من العاصمة.

كما أعلنت الإدارة العسكرية في كييف «تفعيل أنظمة الدفاع الجوي»، في حين ذكر شهود عيان أنّ دوي انفجارات سُمع وسط العاصمة بعد انطلاق إنذار جديد من الغارات الجوية.