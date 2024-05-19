كييف تعلن إغراق سفينة حربية روسية في البحر الأسود

أغرقت البحرية الأوكرانية سفينة حربية روسية أخرى خلال الليل، بحسب بيان صادر، الأحد.
وكتب مكتب العلاقات العامة لقيادة القوات البحرية في منشور على منصة تلغرام: “الليلة الماضية، دمرت قوات الدفاع الأوكرانية سفينة ’كوفروفيتس 266-M‘ التابعة لأسطول البحر الأسود الروسي”. ولم يتم التحقق حتى الآن من صحة الدعاءات الأوكرانية.
واستهدف الجيش الأوكراني بشكل متكرر البحرية الروسية في البحر الأسود.
ويذكر أنه وفي 24 مارس/ آذار، قال مسؤولون أوكرانيون إنهم ضربوا سفينتين تابعتين للبحرية الروسية، إلى جانب مركز اتصالات وعدة منشآت أخرى تابعة لأسطول البحر الأسود، في هجوم على ميناء سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم.
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