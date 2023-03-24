لأداء صلاة أول جمعة في رمضان.. إسرائيل تُقيّد وصول الفلسطينيين إلى القدس

فرضت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الجمعة، قيودا على وصول الفلسطينيين من الضفة الغربية إلى مدينة القدس لأداء صلاة الجمعة في المسجد الأقصى.

وقال شهود عيان إنّ الاحتلال الإسرائيلي عزز قواته على المعابر المؤدية إلى مدينة القدس، ودقّق في هويات الفلسطينيين، رافضا دخول بعضهم.

وشهد معبر قلنديا شمالي القدس، وحاجز «300»، جنوبي المدينة، ازدحاما من المواطنين الفلسطينيين على بوابات الدخول من الضفة باتجاه القدس.

والإثنين، أصدرت حكومة الاحتلال الإسرائيلي قرارا بشأن دخول سكان الضفة الغربية، للقدس الشرقية لأداء صلاة الجمعة بالمسجد الأقصى.

وبموجب القرار تسمح سلطات الاحتلال، للنساء بكافة الأعمار، والأطفال الذكور حتى 12 عاما، والرجال فوق 55 عاما، الوصول إلى القدس دون تصاريح مسبقة، فيما تشترط الحصول على تصريح الصلاة خلال رمضان على الرجال من 45 إلى 55 عاما.

ولا تشمل الإجراءات الجديدة، سكان قطاع غزة، حيث تحظر سلطات الاحتلال وصولهم للقدس، إلا بعد الحصول على تصاريح خاصة تصدرها.