لأسباب أمنية.. توقف العملية الانتخابية ببلدية تراغن

أعلنت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية، عن توقف العملية الانتخابية ببلدية تراغن في جنوب غرب ليبيا.

وفي منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أوضحت اللجنة أن العملية الانتخابية ببلدية تراغن توقفت لأسباب أمنية بعد هجوم مجموعات مسلحة حيث قامت بإقفال مراكز الاقتراع.

عاجل/ توقف العملية الانتخابية ببلدية تراغن لاسباب امنية وهجوم مجموعات مسلحة قامت بأقفال مراكز الاقتراع WWW.CCMCE.LY Gepostet von ‎اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية‎ am Dienstag, 25. August 2020

وفي وقت سابق، أفادت وكالة “الأناضول” للأنباء، بأن مسلحون مجهولون، هاجموا اليوم الثلاثاء، أحد مراكز اقتراع الانتخابات البلدية في مدينة تراغن.

ونقلت الوكالة عن مصادر محلية قولها، إن “مجموعة مسلحة هاجمت صباح اليوم مركز الاقتراع بكلية التربية في تراغن أثناء عملية الاقتراع”.

وأوضحت المصادر أن المسلحين أتلفوا محتويات المركز.

ولا يُعرف حتى اللحظة هوية المجموعة المسلحة وغايتها من الهجوم، وفق المصادر.