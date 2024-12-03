لأسباب غامضة.. «يوتيوبر» مصري ينهي حياته «شنقاً»

أقدم يوتيوبر عربي على إنهاء حياته “شنقا”، دون معرفة الأسباب، وفق ما أفادت وسائل إعلامية.

ووفق وسائل إعلام أردنية، “أقدم شاب يبلغ من العمر 26 عاما على إنهاء حياته شنقا صباح اليوم الثلاثاء في منطقة جبل الحسين بالعاصمة الأردنية عمان”.

وبحسب وسائل إعلام أردنية فإن “الشاب الذي أنهى حياته يحمل جنسية إحدى الدول العربية “الجنسية المصرية” ويعمل “يوتيوبر”، معروف لدى الكثيرين”.

ووفق المعلومات، “تجري أجهزة الأمن الأردنية تحقيقات موسعة لمعرفة تفاصيل الحادث والوقوف على حيثيات الواقعة”.

هذا ولم تكشف السلطات الأردنية عن اسم الشخص.