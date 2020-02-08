لأسباب غير معروفة.. اندلاع حريق بمحطة تحويل عمارات سيدي المصري بطرابلس

العمل جارٍ على استبدال المحطة بمحطة جاهزة. [العامة للكهرباء]

اندلع فجر اليوم السبت، حريق بمحطة تحويل عمارات سيدي المصري جهد 400/11 تسبب في فقد المحطة بالكامل وحدوث حالة إظلام تام بمنطقة عمارات سيدي المصري في العاصمة طرابلس.

ونقلت دائرة الإعلام بالشركة العامة للكهرباء عن مدير دائرة توزيع الهضبة علي دخيل قوله، إن الحريق اندلع فجر اليوم السبت، على تمام الساعة الرابعة صباحاً لأسباب غير معروفة، وعلى الفور قامت فرق الصيانة بتأمين المنطقة، منوهاً بأن العمل جارٍ على استبدال المحطة بمحطة جاهزة إلى حين استكمال الأعمال المدنية وتجهيز محطة جديدة.

وأضاف أن الحريق تسبب في تلف محولين قدرة 1000 ك.ف لكل محول كما تسبب في إتلاف خلايا الضغط العالي ولوحات توزيع الضغط المنخفض 1600 أمبير، بالإضافة إلى إتلاف الكوابل داخل المحطة.

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