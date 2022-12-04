لأسباب لوجستية.. «باتيلي» يُعلن تعثر لقاء «عقيلة صالح» و«خالد المشري» في الزنتان

رحب المبعوث الأممي عبد الله باتيلي باتفاق رئيسي مجلسي النواب والدولة عقيلة صالح وخالد المشري على عقد اجتماع تحت رعاية أممية في الزنتان.

وأوضح باتيلي في إيجاز صحفي أنّه لأسباب لوجستية خارجة عن إرادة البعثة، ليس بالإمكان عقد اجتماع في الزنتان لاستئناف الحوار السياسي بين مجلسي النواب والدولة.

وحثّ باتيلي مجلسي النواب والدولة على تحديد مكان وموعد مقبولين للطرفين لعقد اجتماعهما على أن يخرج بمقترحات ملموسة وقابلة للتنفيذ وذات أطر زمنية محددة.

كما حثّ المبعوث الأممي عبدالله باتيلي جميع المؤسسات الليبية والمجلس الرئاسي ومجلسي النواب والدولة على الدخول في حوار ينهي الأزمة.