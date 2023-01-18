لأنها تساعد ليبيا في إجراء الانتخابات.. «تاياني» يدعم اتفاق مصر وتركيا

قال وزير الإيطالي أنطونيو تاياني إنّ هناك رغبة كبيرة لإيطاليا في حل التحديات في جميع أنحاء منطقة البحر الأبيض المتوسط وهذا واضح من كل زيارة خارجية نقوم بها.

وذكر تاياني في مداخلة إذاعية قبيل توجهه غدا إلى تونس في زيارة رسمية أنّ بلاده تريد أن تلعب دورا رياديا لحل مسألة الهجرة في ليبيا والعمل على استقرار المنطقة، وفق ما نقلت وكالة نوفا للأنباء.

وأضاف تاياني بأنّه من أشد المؤيدين لاتفاق بين مصر وتركيا، لما من شأنه أن يساعد ليبيا في إجراء الانتخابات وكذلك تأييده لتكرار ما فعلته حكومة برلسكوني مع القذافي.