لأنه مشغول.. ابنة حاكم دبي تعلن انفصالها عن زوجها!

‏أعلنت الشيخة مهرة ابنة محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبي، في منشور على إنستغرام، “عن طلاقها من زوجها الشيخ مانع بن محمد بن راشد بن مانع آل مكتوم”.

وجاء في منشور الشيخة مهرة:” الزوج العزيز، بما أنك مشغول برفقة آخرين، أعلن بموجب هذا طلاقنا. أنا أطلقك، أنا أطلقك، وأنا أطلقك. اعتنِ بنفسك. زوجتك السابقة”.

وكشفت صحيفة “الخليج تايمز”، أن “الزوجين ألغيا متابعة بعضهما البعض وحذفا صورهما المشتركة، بما في ذلك صور زفافهما”، وبحسب الصحيفة، “نشرت مهرة قبل ستة أسابيع، صورتها مع ابنتها، وكتبت عليها: “نحن الاثنتان فقط”.

هذا وأعلنت “الشيخة مهرة والشيخ مانع”، رسميا عن زواجهما في أبريل 2023، وفي مايو 2024، رُزقا بطفلة.