لأهداف سياسية.. بعثة تقصي الحقائق تُرجع أسباب اشتباكات طرابلس

حذّرت بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في ليبيا جميع الأطراف الليبية من القيام بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وقانون حقوق الإنسان الدولي، داعية إلى الامتناع عن العنف.

وقالت البعثة في بيان لها بشأن الأحداث التي شهدتها طرابلس الجمعة، إنها تابعت بأسف شديد عودة أحداث العنف في طرابلس، مشيرة إلى أنها اندلعت بغاية تحقيق أهداف سياسية منتهكة حقوق الإنسان وفق وصفها.

وأضافت البعثة أن هذا الأمر يستدعي البعثة لتوثيق ما يحدث بما يترتب عليه مسؤولية جزائية دولية من أجل حماية المدنيين والعزل في طرابلس أو في أي بقعة من الأراضي الليبية، وفق قولها.

وأكدت بعثة تقصي الحقائق أنها تعمل بموجب التفويض الممنوح لها بتقصي أي انتهاك يقع في ليبيا منذ عام 2016 حتى هذه الساعة، بحسب البيان.