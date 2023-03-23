لأول في تاريخ العلاقات بين البلدين.. «بوتين» بتصل هاتفيا بسلطان عمان

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وسلطان عمان، هيثم بن طارق، في اتصال هاتفي الخميس، التعاون الثنائي وقضايا إقليمية.

وجرى خلال الاتّصال الهاتفي استعراض مجالات التّعاون الثّنائي بين البلدين الصّديقين، إضافة إلى تبادل وجهات النّظر حول عدد من القضايا الإقليميّة والدوليّة ذات الاهتمام المشترك.

وأفاد الكرملين بأنّ المحادثة الهاتفية هي أول اتصال من نوعه منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، بحسب شبكة روسيا اليوم ووكالة سبوتنيك الروسية.

وأضاف الإعلام الروسي أنّ هذا الاتصال الثنائي الأول على المستوى الأعلى، تضمن استعراضا مفصلا لوضع التعاون الروسي العماني الحالي وآفاق تطويره، و تبادل زعيما البلدين وجهات النظر حول الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط.

ووفق معلومات الخارجية العمانية، أقيمت العلاقات الدبلوماسية بين سلطنة عُمان وروسيا الإتحادية في 26 سبتمبر 1985 واعترفت السلطنة رسمياً بروسيا كوريث شرعي للاتحاد السوفيتي عام 1991 ومنذ ذلك الحين تُعد روسيا الاتحادية شريكاً مهماً لسلطنة عمان.

ووصفت شبكة روسيا اليوم الاتصال الذي جمع بوتين وسلطان عمان بأنّه تاريخي والأول منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.