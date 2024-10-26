لأول مرة.. «آبل» تتيح لمستخدميها حذف متجر «آب ستور»

استجابة لضغوط الجهات التنظيمية في الاتحاد الأوروبي، التي تسعى إلى فتح أنظمة آبل المُغلقة، ولأول مرّة، أعلنت شركة “آبل” عن تغييرات هامة ستطرأ على نظام تشغيل آيفون، حيث سمحت لمستخدمي لمستخدمي أجهزة “آيفون” بإزالة متجر التطبيقات “آب ستورApp Store” من أجهزتهم.

وبحسب بيان للشركة، ” ضمن تحديث iOS 18.2 المرتقب، سيحظى مستخدمو آيفون بإمكانية حذف بعض التطبيقات الأساسية المدمجة في نظام iOS ، مثل الآلة الحاسبة والتقويم والموسيقى والملاحظات، كما ستتوسع هذه الإمكانية لتشمل تطبيقات إضافية مثل الكاميرا ومتصفح سفاري وتطبيقات الرسائل والصور”.

وقال بيان الشركة: “في إطار التحديث، ستقوم آبل بإضافة قسم جديد في إعدادات النظام يتيح للمستخدمين إعادة تثبيت متجر التطبيقات عند الحاجة، كما تم تحسين واجهة المستخدم لتسهيل تغيير التطبيقات الافتراضية، مما يجعل العملية أكثر سلاسة للمستخدمين”، مضيفا: “بينما تستهدف التحديثات مستخدمي الاتحاد الأوروبي بشكل خاص، إلا أن iOS 18.2 سيقدم أيضًا ميزات جديدة لمستخدمي الهواتف في مناطق أخرى، ويتضمن ذلك قائمة محدثة لتعيين التطبيقات الافتراضية للبريد الإلكتروني وتصفح الويب والمراسلة، بالإضافة إلى ميزات مبتكرة مثل Image Playground لتحرير الصور، وصانع رموز تعبيرية متحركة يُدعى Genmoji، وتكامل ChatGPT”.

هذا “يقتصر الإصدار التجريبي من iOS 18.2 حاليًا على الأجهزة التي تدعم Apple Intelligence، ومن المتوقع إطلاق النسخة الكاملة في ديسمبر”.

ومنذ سنوات، تحارب شركات عدة على غرار “إبيك غايمز” (منتجة لعبة الفيديو “فورتنايت”) ومنصة “سبوتيفاي” منظومة “أبل” التي تجبر ناشري التطبيقات على المرور عبر “آب ستور” وبالتالي دفع عمولة لشركة “أبل”، ووعدت “أبل” في يوليو الفائت بإجراء التغييرات اللازمة للامتثال لقانون الأسواق الرقمية، ويهدف هذا القانون إلى حماية قيام الشركات الناشئة في أوروبا ونموها، وتوفير مجموعة أوسع من الخيارات للمستهلكين”.