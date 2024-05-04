لأول مرة.. أوكرانيا توظّف «متحدثة باسم الخارجية» بتقنية بالذكاء الاصطناعي (فيديو)

أعلنت وزارة الخارجية الأوكرانية، أن ناطقة رسمية أُنشئت بواسطة “الذكاء الاصطناعي”، تدعى “فيكتوريا شي”، ستتولى مهمة الإدلاء ببيانات رسمية صادرة عن وزارة الخارجية.

وبحسب صحيفة “ذا غارديان” البريطانية، قالت وزارة الخارجية الأوكرانية، “إنها ستستخدم لأول مرة في التاريخ، متحدثا رقميا يعتمد على الذكاء الاصطناعي لقراءة بياناتها، والتي سيظل البشر يكتبونها”.

وقال المكتب الصحفي للوزارة: “إن التصريحات التي ستدلي بها “فيكتوريا”، لن تكون صادرة عن الذكاء الاصطناعي، بل مكتوبة ومتحقق منها من قبل أشخاص حقيقيين”.

وأضاف المكتب: “لتجنب التزييف، ستكون البيانات مصحوبة برمز QR الذي يربطها بالنسخ النصية على موقع الوزارة”.

وأشارت الوزارة، إلى أن “فكتوريا”، لن تحل محل الناطق الرسمي باسمها، وهو إنسان، بل ستتولى فقط المواضيع القنصلية”.