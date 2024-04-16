لأول مرة.. إطلاق مسابقة لـ «ملكة جمال الذكاء الاصطناعي»

سيشهد العالم إطلاق أول مسابقة لـ”ملكة جمال الذكاء الاصطناعي”، بإشراف لجنة تحكيم تضم شخصيات مؤثرة في مجال الذكاء الاصطناعي.

تستند قواعد مسابقة Fanvue Miss AI على معايير متعددة تشمل الجمال والنفوذ عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى استخدام المصممين لأدوات الذكاء الاصطناعي في إبداع صور شخصيات افتراضية.

وفقًا لـ ويل موناناج، مؤسس Fanvue، يطمحون إلى أن تكون هذه المسابقة مثل “جوائز الأوسكار لمبدعي الذكاء الاصطناعي”.

للمشاركة في المسابقة، يجب على المشاركين إرسال صورة لشخصية نسائية تم إنشاؤها باستخدام الذكاء الاصطناعي، والإجابة على أسئلة مثل “ما هو حلمك لجعل العالم مكانًا أفضل؟” بالإضافة إلى استعراض التفاصيل التقنية للذكاء الاصطناعي المستخدم.

سيشكل أعضاء لجنة التحكيم خبراء متخصصون في مجالات الجمال والذكاء الاصطناعي، بما في ذلك “أيتانا لوبيز” المعروفة على “إنستغرام”، ومؤرخة المسابقات في بريطانيا، سالي آن فوسيت، بالإضافة إلى أندرو بلوخ، المستشار في العلاقات العامة.

يذكر أن تقييم الجمالية والتفاصيل الفنية للصور الاصطناعية سيكون جزءًا أساسيًا من عملية التحكيم.

سيتم الإعلان عن الفائز في حفل توزيع الجوائز عبر الإنترنت في مايو، حيث سيحصل الفائز على جائزة نقدية قيمتها 5000 دولار، بالإضافة إلى برنامج خاص لإرشاد الإبداع بقيمة 3000 دولار.

هذه المسابقة الجديدة تمثل خطوة مبتكرة في عالم الذكاء الاصطناعي والجمال، وتعكس التطورات الحديثة في استخدام التكنولوجيا لإبراز الإبداع والابتكار في مجالات متعددة.