لأول مرة.. الجزائر تفتح جامعاتها للطلاب الليبيين بنظام «الدراسة بالمصاريف الخاصة»

أعلنت سفارة الجزائر في ليبيا عن انطلاق عملية استقبال طلبات التسجيل للطلبة الليبيين والأجانب الراغبين في الدراسة بالجامعات الجزائرية بنظام المصاريف الخاصة، وذلك اعتبارًا من العام الجامعي 2025، في خطوة تُعد الأولى من نوعها.

ويشمل هذا القرار جميع المراحل الأكاديمية، من الليسانس إلى الماجستير والدكتوراه، ويستهدف الطلبة غير الحاصلين على منح دراسية. وأكدت السفارة أن فترة التقديم ستستمر حتى 10 أغسطس 2025، ما يمنح المتقدمين متسعًا من الوقت لاستكمال إجراءات التسجيل.

ويأتي هذا التوجه في إطار سياسة الجزائر الرامية إلى تعزيز التعاون الأكاديمي مع الدول الإفريقية، ودعم حركة التبادل الطلابي، إضافة إلى جذب المزيد من الطلبة الدوليين إلى مؤسسات التعليم العالي الجزائرية.

للمزيد من التفاصيل حول الجامعات والتخصصات وتكاليف الدراسة، دعت السفارة إلى زيارة المنصة الرسمية لوزارة التعليم العالي الجزائرية: https://studyinalgeria.dz