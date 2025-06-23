لأول مرة.. السعودية تكتب التاريخ في «الكأس الذهبية» وتبلغ ربع النهائي

ضرب منتخب المكسيك موعدًا قويًا مع المنتخب السعودي في دور الثمانية من بطولة الكأس الذهبية 2025، التي ينظمها اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي لكرة القدم (كونكاكاف)، وتُقام حاليًا في الولايات المتحدة وكندا.

وجاء تأهل المكسيك إلى ربع النهائي بعد تعادل سلبي أمام كوستاريكا في الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الأولى، نتيجة حافظت بها المكسيك على صدارة المجموعة برصيد 7 نقاط، متقدمة بفارق الأهداف على كوستاريكا، التي ضمنت التأهل أيضًا كثاني المجموعة.

وشهدت المجموعة ذاتها تعادلًا سلبيًا آخر بين سورينام وجمهورية الدومينيكان، ليكتفي كل منهما بنقطة واحدة ويودعا البطولة من الدور الأول.

على الجانب الآخر، تأهل المنتخب السعودي إلى الدور ربع النهائي بعد احتلاله المركز الثاني في المجموعة الرابعة، إثر تعادله 1-1 مع منتخب ترينداد وتوباغو في الجولة الأخيرة، وتأهل منتخب الولايات المتحدة متصدرًا لتلك المجموعة، وسيواجه بدوره منتخب كوستاريكا في دور الثمانية.

وتُعد هذه المشاركة الأولى تاريخيًا للمنتخب السعودي في بطولة الكأس الذهبية، بعد تلقيه دعوة خاصة من اللجنة المنظمة للمشاركة إلى جانب منتخبات الكونكاكاف.

تضم البطولة القارية 16 منتخبًا، موزعين على أربع مجموعات، حيث يتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى مرحلة خروج المغلوب، وتقام مباريات ربع النهائي خلال الأيام المقبلة وسط منافسة قوية بين منتخبات أميركا الوسطى والكاريبي، مع حضور استثنائي لمنتخبات ضيفة مثل السعودية وقطر.