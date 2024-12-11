لأول مرة «الكلاب تتواصل مع البشر».. فكيف ذلك؟

كشفت صحيفة “ديلي ميل“، عن دراسة جديدة، أكدت أن “أن الكلاب قادرة على التواصل مع البسر، وتكوين مجموعات من كلمتين عند استخدام لوحات الصوت”.

وبحسب الصحيفة، “هذه الأزرار التي تم تدريب الكلاب عليها في السنوات الأخيرة، تصدر كلمات أو عبارات بشرية عند الضغط عليها”.

ووفق الدراسة، “حلل فريق البحث بيانات أكثر من 260 ألف ضغطة زر، 195 ألف منها قامت بها 152 كلبا على مدار 21 شهرا، واستخدم العلماء تطبيق FluentPet”فلوينت بيت” المحمول لتسجيل ضغطات الأزرار في الوقت الفعلي، واعتمدوا على تقنيات إحصائية متقدمة، بما في ذلك المحاكاة الحاسوبية، لتحليل البيانات”.

وتوصلت الدراسة “إلى أن سلوك الكلاب ليس عشوائيا، بل يُظهر تخطيطا مقصودا، حيث أظهرت التحليلات أن الكلاب تستخدم مجموعات من الأزرار بشكل متكرر، ما يشير إلى أنها لا تضغط على الأزرار عبثا، بل بهدف التعبير عن احتياجاتها ورغباتها”.

وبحسب الدراسة، “كانت الأزرار المرتبطة بالاحتياجات الأساسية مثل “الخروج” و”المكافأة” و”اللعب” و”الذهاب إلى الحمام” هي الأكثر استخداما، كما ظهرت تركيبات مثل “الخارج” + “الحمام” أو “طعام” + “ماء” بشكل متكرر”.

ووجد فريق البحث أيضا أن “سلوك الكلاب في الضغط على الأزرار يختلف عن سلوك أصحابها، وعلى سبيل المثال، كان الضغط على زر “أحبك” أقل بكثير من قبل الكلاب مقارنة بالبشر، ما يشير إلى أن الكلاب لا تقوم بمحاكاة أصحابها في استخدام الأزرار”.

وأوضح فيديريكو روسانو، الذي قاد فريقا من العلماء في مختبر الإدراك المقارن بجامعة كاليفورنيا في سان دييغو، أن “هذه الدراسة تعد الأولى من نوعها التي تحلل كيفية استخدام الكلاب لوحات الصوت بشكل هادف”.

وقال: “النتائج تكشف أن الكلاب تضغط على الأزرار بشكل متعمد للتعبير عن رغباتها واحتياجاتها، وليس فقط لتقليد أصحابها”.

وأكد “على أهمية لوحات الصوت في تمكين أصحاب الحيوانات الأليفة من فهم احتياجاتها بشكل أدق”.

وأشار روسانو، “إلى أن هذه اللوحات تتيح للكلاب إمكانية التواصل بشكل أكثر دقة، فبدلا من النباح أو الخدش على الباب، يمكن للكلب أن يعبر عن طلباته بوضوح، مثل الجمع بين مفاهيم “الخروج” و”الحديقة” أو “الشاطئ”.

REPORT: Dogs TALK With Their Humans Using Soundboards For The First Time & The Results Are Amazing. pic.twitter.com/D0QjlUCBUb — John Basham (@JohnBasham) December 10, 2024