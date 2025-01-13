لأول مرة.. «الهلال» يخسر أمام «يانغ أفريكانز» بدوري أبطال إفريقيا

خسر الهلال السوداني لأول مرة في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم هذا الموسم عندما سقط على أرضه 1 – صفر أمام يانغ أفريكانز التنزاني، الذي أنعش آماله في التأهل لدور الثمانية الأحد.

وتجمد رصيد الهلال، الذي تأهل بالفعل منذ الجولة الماضية، عند عشر نقاط من خمس مباريات في المجموعة الأولى، فيما ظل يانغ أفريكانز في المركز الثالث بسبع نقاط.

ويتأخر الفريق التنزاني بفارق نقطة واحدة عن مولودية الجزائر صاحب المركز الثاني، وستكون مواجهتهما في دار السلام الأسبوع المقبل حاسمة من أجل تأهل أحدهما للأدوار الإقصائية مع الهلال.

ويتذيل مازيمبي ممثل الكونغو الديمقراطية، بطل القارة خمس مرات، ترتيب المجموعة بنقطتين فقط.

وسجل ستيفان عزيز كي مهاجم بوركينا فاسو ويانغ أفريكانز هدف الضيوف والمباراة الوحيد بعد سبع دقائق من البداية، عندما أطلق تسديدة هائلة من خارج منطقة الجزاء، فشل عيسى فوفانا حارس الهلال في التصدي لها.

وسيتوجه الهلال إلى الكونغو الديمقراطية لمواجهة مازيمبي في مباراة لن تؤثر نتيجتها على تأهله.