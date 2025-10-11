لأول مرة.. تبون يكشف عن خطط إسرائيلية لقصف العاصمة الجزائرية!

كشف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، عن معطى خطير يُعلن لأول مرة، يتمثل في إعداد إسرائيل لمخطط سري لقصف نادي الصنوبر، غرب العاصمة الجزائر، عام 1988.

جاء ذلك خلال خطاب ألقاه تبون في وزارة الدفاع الوطني، حيث أشار إلى أن هذا التهديد كان على خلفية احتضان الجزائر لدورة المجلس الوطني الفلسطيني يوم 15 نوفمبر 1988، والتي أعلن خلالها الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات قيام دولة فلسطين.

وأوضح تبون أن التهديدات لم تُكشف في حينها، قائلاً: “هنا أُعلنت الدولة الفلسطينية، مع كل المخاطر التي كانت قائمة آنذاك… أنتم، ضباط الجيش، على علم بالتهديدات، بما فيها قصف نادي الصنوبر.”

ورغم مرور نحو 37 سنة على الحادثة، لم يقدم تبون تفاصيل إضافية حول أسباب عدم تنفيذ إسرائيل للهجوم، أو طبيعة الاستعدادات الجزائرية حينها.

وأكد الرئيس تبون أن موقف الجزائر الداعم لفلسطين مبدئي وتاريخي، مضيفًا: “لسنا بحاجة إلى اعتراف من أحد.. الفلسطينيون يشهدون أن الجزائريين حاربوا في فلسطين عام 1948، وآووا ياسر عرفات عام 1982.”

وشدد على أن الجزائر لا تنتظر مكافأة على مواقفها، بل تعتبر دعم القضية الفلسطينية واجبًا وامتدادًا لرسالة الشهداء، وقال: “نحن مع فلسطين، ظالمة أو مظلومة”.

كما أكد تبون أن الجزائر تقف اليوم كـ”مدافع شرس” عن فلسطين في مجلس الأمن الدولي، مضيفًا: “الحل هو إقامة دولة فلسطينية مستقلة، ولن يكون هناك حل دون ذلك”.