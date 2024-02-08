لأول مرة.. شركة كبرى لتقنيات الحاسب تُطلق أداة تعمل بـ«الذكاء الاصطناعي»

في غمرة الانتشار الواسع لتقنيات الذكاء الاصطناعي، تواصل الشركات والمؤسسات سباقها للتقدم في هذا المجال، والذي بدأ يستحوذ وظائف البشر ويشكل خطرا عليهم.

وفي هذا السياق، أعلنت شركة مايكروسوفت، كبرى الشركات في مجال تقنيات الحاسوب أنها تسعى إلى تشجيع عدد أكبر من المطورين على استخدام الذكاء الاصطناعي، مؤكدة أنها ستطلق المساعد الافتراضي “مايكروسوفت 365 كوبايلوت”، حيث ستعمل أداة “كوبايلوت” بالذكاء الاصطناعي التوليدي.

ونقلت العديد من المواقع المختصة بالشأن التقني، رسالة داخلية للشركة، أفادت بأنها تُجري اختبارات تجريبية لرفع معدل استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي بين مجتمعها من المطورين، بالإضافة إلى أنها تعتزم ولأول مرة نشر هذه الميزة على نطاق أوسع بين فرقها.

هذا وكانت شركة مايكروسوفت Microsoft، بدأت في مايو الفائت 2023، باستخدام أداة كوبايلوت Copilot، في بناء واجهة دردشة الذكاء الاصطناعي مباشرة في منتجها البرمجي الأكثر أهمية ويندوز.

وذكرت الشركة أن الأداة ستؤدي مهام مثل تلخيص المستندات واقتراح الموسيقى وتقديم الدعم الفني لجهاز الكمبيوتر الخاص بالمستخدم والإجابة على الأسئلة التي قد يطرحها على محرك بحث أو روبوت محادثة الذكاء الاصطناعي.