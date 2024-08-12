لأول مرة.. طلبات الأسلحة الروسية تتخطى 60 مليار دولار!

قال النائب الأول للمدير العام لشركة “روستيخ” الحكومية الروسية، فلاديمير أرتياكوف، “إن محفظة طلبيات التصدير للمنتجات العسكرية الروسية، تخطت 60 مليار دولار لأول مرة”.

وأضاف أرتياكوف، لوكالة نوفوستي على هامش المنتدى العسكري الفني الدولي “الجيش-2020”: “منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، نلاحظ وعلى الرغم من العقوبات، وجود زيادة قياسية في الاهتمام بالأسلحة الروسية في العالم”.

وأشار “إلى أن محفظة طلبات شراء الألسلحة والمعدات العسكرية الروسية من جانب الدول الأجنبية، تجاوزت 60 مليار دولار – وهو أمر لم يحدث من قبل”.

ونوه أرتياكوف، “بوجود حجم جيد من الطلبات المؤجلة على بعض عينات الأسلحة الروسية الحديثة، وسيتم تحقيق هذا الطلب بعد تلبية احتياجات الجيش الروسي”.

هذا وتجري فعاليات المنتدى العسكري الفني الدولي “الجيش-2020″، في فترة 12-14 أغسطس الجاري في مدينة كوبينكا بضواحي موسكو، ويشارك في المنتدى حوالي 1500 شركة ومؤسسة روسية وأجنبية ستقوم بعرض 28 ألف قطعة من مختلف نماذج الأسلحة والمعدات الحربية والمزدوجة الاستخدام.