لأول مرة في إيران.. خلاف علني بين الحرس الثوري والرئيس «بزشكيان»

شهدت إيران خلافًا علنيًا غير مسبوق بين نائب مساعد الشؤون السياسية في الحرس الثوري، عزيز غضنفري، والرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، وذلك على خلفية تصريحات الرئيس الأخيرة التي اعتبرها غضنفري “أخطاء كلامية” قد تؤثر سلبًا على الأمن الوطني والمصالح السياسية لإيران.

وأوضح غضنفري أن السياسة الخارجية تتطلب الحذر في التعبير، محذرًا من أن أي خطأ لفظي لمسؤول رفيع المستوى يمكن أن يُساء تفسيره داخليًا وخارجيًا، مؤكدًا أهمية تجنب مثل هذه الأخطاء، خاصة بعد تولي بزشكيان رئاسة الجمهورية.

وأضاف أن بزشكيان كان يعتمد خلال حملته الانتخابية على قراءة نصوص مكتوبة لتجنب الأخطاء، مشيرًا إلى ضرورة اعتماد آليات للحد من الأخطاء المحتملة في الخطاب الرسمي للحفاظ على مصلحة إيران.

ويأتي هذا الخلاف في ظل تحضيرات لجولة جديدة من المحادثات النووية غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة، بعد توقف المحادثات عقب الحرب مع إسرائيل في يونيو 2025.

في السياق ذاته، غادر نائب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، ماسيمو أبارو، طهران بعد محادثات مع المسؤولين الإيرانيين حول التعاون المستقبلي، حيث أبدى الوفد الإيراني احتجاجه على أداء الوكالة خلال العدوان الأخير، مطالبًا بتصحيح سياساتها تجاه الملف النووي الإيراني.

نائب مساعد الشؤون السياسية في الحرس الثوري ينتقد تصريحات رئيس إيران حول التفاوض مع الغرب

وجه نائب مساعد الشؤون السياسية في الحرس الثوري الإيراني، عزيز غضنفري، نقدًا لاذعًا لتصريحات الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان الأخيرة التي دعا فيها إلى ضرورة التفاوض لتجنب تعرض إيران لهجوم محتمل.

وفي مقال نشره عبر موقع “مرصد إيران”، حذر غضنفري من أن “ساحة السياسة الخارجية ليست مكانًا لقول كل حقيقة”، مشددًا على أن تكرار الأخطاء الكلامية يمكن أن يؤدي إلى تبعات سلبية تمسّ المصالح الوطنية للبلاد.

وأوضح أن التصريحات الخاطئة الصادرة عن مسؤولين حكوميين رفيعي المستوى “تصبّ في ضرر الحكومة نفسها، وتضيّق مساحة تحرّكها في ميدان السياسة الخارجية المعقد، بل وحتى في السياسة الداخلية”.

وأشار غضنفري إلى أهمية الحذر في الخطاب الرسمي، مستذكرًا فترة الحملات الانتخابية للرئاسة عام 2024، حيث كان الرئيس بزشكيان يعتمد في كثير من الأحيان على قراءة نصوص مكتوبة مسبقًا لتفادي الوقوع في أخطاء كلامية.

ودعا نائب مساعد الشؤون السياسية في الحرس الثوري بزشكيان إلى أخذ هذه الاعتبارات بعين الحسبان ووضع حلول تحول دون تكرار مثل هذه المشكلات مستقبلاً.