لأول مرة في العالم… روبوت يجري عملية أسنان كاملة لمريض

في سابقة هي الأولى من نوعها في العالم، أجرى روبوت عملية أسنان آلية بالكامل على إنسان.

واعتمد الروبوت على ذراعه الآلية والذكاء الاصطناعي والمسح ثلاثي الأبعاد لأسنان وفم المريض، لأداء العملية، وفقاً لشبكة «سكاي نيوز» البريطانية.

وتزعم شركة Perceptive التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها أنه في المستقبل، يمكن إكمال إجراء تركيب تاج على الأسنان في 15 دقيقة فقط، مع العلم بأن الطريقة الحالية تتطلب زيارتين لمدة ساعتين لطبيب الأسنان.

وتقول الشركة إنها تأمل أن تصبح تكنولوجيتها أكثر دقة وسرعة في أداء العمليات والإجراءات الأخرى المتعلقة بالأسنان بما في ذلك الحشوات والتيجان.

وقال مؤسس الشركة ورئيسها التنفيذي الدكتور كريس سيريلو: «يعزز هذا الاختراق الطبي دقة وكفاءة إجراءات الأسنان».

ولفت سيريلو إلى أن طبيب الأسنان إدوارد زوكربيرغ، والد رئيس «ميتا» مارك زوكربيرغ، يدعم الشركة بقوة.

ولم يحصل الروبوت على موافقة هيئة الغذاء والدواء الأميركية، لكن صناعه يصرون على أنه آمن ويزعمون أن تقنيتهم سوف «تغير طب الأسنان».