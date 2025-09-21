لأول مرة في الكونغرس.. التجمع التقدمي يدعم قانوناً لوقف نقل الأسلحة إلى إسرائيل

في خطوة غير مسبوقة، أعلن “التجمع التقدمي” في الكونغرس الأمريكي، أحد أكبر التكتلات البرلمانية في البلاد، دعمه مشروع قانون يهدف إلى تعليق نقل أنواع محددة من الأسلحة الأمريكية إلى إسرائيل، في ظل تصاعد الانتقادات الدولية والمحلية للدعم العسكري الأمريكي خلال الحرب المستمرة في غزة.

ويشمل مشروع القانون المعروف باسم “حظر القنابل” (Block the Bombs Act) تعليق إرسال القنابل الخارقة للتحصينات، والقنابل زنة 2000 رطل، وذخائر التوجيه المباشر المشترك (JDAMs)، وذخائر الدبابات عيار 120 ملم، وقذائف المدفعية من عيار 155 ملم، إلى أن تتوقف إسرائيل عن ما وصفه النواب بـ “انتهاكات حقوق الإنسان”.

وأكد رئيس التجمع، النائب غريغ كاسار، أن: “الولايات المتحدة لا يمكن أن تستمر في إرسال قنابل نعلم أنها ستُستخدم في ارتكاب فظائع مروعة في غزة”.

وتقود النائبة ديليا راميريز عن ولاية إلينوي مشروع القانون، مشددة على أن التشريع يستهدف “أكثر أنظمة الأسلحة تدميرًا” المستخدمة في غزة، وقالت: “قانون حظر القنابل يمثل الخطوة الأولى نحو المساءلة بشأن استخدام أسلحة أمريكية في قتل المدنيين، وخاصة الأطفال… أمام قادة استبداديين ينفذون حملة إبادة جماعية، فإن حظر القنابل هو الحد الأدنى من الإجراءات التي يجب على الكونغرس اتخاذها”.

وحصل مشروع القانون على توقيع 50 نائبًا قبل تأييد التجمع التقدمي، ما يمنحه وزناً سياسياً متزايداً داخل الجناح اليساري للحزب الديمقراطي.

ويأتي هذا التصعيد في وقت تتعرض فيه السياسة الأمريكية لدعم إسرائيل لتدقيق متزايد، خصوصاً بعد تصاعد العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة وامتدادها أحياناً إلى دول مجاورة مثل اليمن وسوريا.

وفي يوليو الماضي، صوّت نحو ربع أعضاء مجلس الشيوخ، بينهم نصف الديمقراطيين، ضد صفقات أسلحة لإسرائيل، وهو ما اعتبر حينها مؤشراً لبدء تحول في مواقف الحزب الديمقراطي تجاه الصفقات العسكرية مع تل أبيب.