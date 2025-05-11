لأول مرة في تاريخها.. امرأة على رأس جهاز الاستخبارات البريطاني

في خطوة تاريخية غير مسبوقة، أفادت صحيفة “تايمز” البريطانية أن جهاز الاستخبارات البريطاني (MI6) يعتزم تعيين امرأة في منصب رئيس الجهاز لأول مرة في تاريخه.

وبحسب التقرير، تدرس إدارة MI6 حالياً اختيار إحدى ثلاث مرشحات وصلن إلى المرحلة النهائية من المقابلات، وجميعهن نساء، بما في ذلك ضابطتان تعملان حالياً ضمن صفوف الجهاز. وجرى إجراء المقابلات النهائية في الأسبوع الماضي، ما يمثل تحولاً كبيراً في تاريخ الجهاز العريق.

من بين الأسماء المرشحة، كشف التقرير عن هوية إحدى الشخصيات البارزة وهي الدبلوماسية المخضرمة باربرا وودوارد، التي شغلت سابقاً منصب السفير البريطاني في الصين، وتعد حالياً واحدة من أبرز المسؤولين في وزارة الخارجية البريطانية. رغم ذلك، يواجه ترشيح وودوارد بعض الانتقادات، إذ يرى البعض أن مواقفها تجاه الصين قد تؤثر على الاختيار.

يأتي هذا التحول مع استعداد رئيس MI6 الحالي، ريتشارد مور، لمغادرة منصبه في خريف هذا العام بعد خمس سنوات من قيادته للجهاز.