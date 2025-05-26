لأول مرة في تاريخها.. شاومي تطلق هاتف قويّ بمعالج مستقل

كشفت شركة شاومي، بمناسبة الذكرى السنوية الخامسة عشرة لانطلاقها، عن هاتفها الذكي الجديد Xiaomi 15S Pro، الذي يمثل نقلة نوعية في توجه الشركة نحو الاستقلالية التكنولوجية، بعد تخلّيها عن استخدام معالجات كوالكوم وميديا تيك، واعتمادها معالجها الخاص لأول مرة.

معالج جديد بتقنية 3 نانومتر

يعمل الهاتف الجديد بمعالج XRING 01 المصنع بتقنية 3 نانومتر، ما يمنحه أداءً فائقًا من حيث الكفاءة والسرعة، ويجعله منافسًا مباشراً لأحدث هواتف آيفون، ويعزز الأداء معالج رسوميات Immortalis-G925 بـ16 نواة، ما يجعله مثاليًا للألعاب والتطبيقات الثقيلة.

ذاكرة ضخمة وشاشة متطورة

يأتي الجهاز بذاكرة RAM بسعة 16 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية تصل إلى 1 تيرابايت، لتلبية احتياجات المستخدمين المحترفين، كما زُوّد بشاشة OLED LTPO قياس 6.76 بوصة، تدعم سطوعًا يصل إلى 2000 شمعة، مع تقنيات HDR10+ وDolby Vision، لتقديم تجربة مشاهدة غامرة.

كاميرات احترافية بدقة 8K

زُوّد Xiaomi 15S Pro بكاميرا خلفية ثلاثية، تضم مستشعرًا رئيسًا بدقة 50 ميغابكسل مع تقنية التثبيت البصري الفائق Hyper OIS، بالإضافة إلى عدسة فائقة الاتساع وعدسة مقربة، كلتاهما بدقة 50 ميغابكسل، وتدعم الكاميرا تسجيل فيديو بدقة 8K، ما يجعله خيارًا مثاليًا لمنشئي المحتوى. أما الكاميرا الأمامية، فتأتي بدقة 32 ميغابكسل لصور سيلفي عالية الوضوح.

بطارية ضخمة وشحن سريع

يحمل الهاتف بطارية بسعة 6100 مللي أمبير/ساعة، مع دعم للشحن السلكي بقوة 90 واط، والشحن اللاسلكي بقوة 50 واط، إضافة إلى دعم الشحن المغناطيسي، وتعد شاومي بأن البطارية يمكن شحنها بالكامل في وقت قياسي، لتواكب الاستخدام الكثيف دون انقطاع.

ميزات ذكية وتجربة متكاملة

يتضمن الهاتف ماسح بصمة بالموجات فوق الصوتية مدمجًا في الشاشة، ومستشعرًا للأشعة تحت الحمراء، ومكبرات صوت ستيريو بتقنية Dolby Atmos، ونظامًا صوتيًا متقدمًا مكوّنًا من 4 ميكروفونات، ما يعزز تجربة الاستخدام اليومية على جميع الأصعدة.