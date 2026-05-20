لأول مرة في تاريخها.. ليبيا تترأس اللجنة العامة لـ«جمعية الصحة العالمية»

ترأست دولة ليبيا أعمال اللجنة العامة لجمعية الصحة العالمية، ممثلة في وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية محمد الغوج، وذلك خلال فعاليات الدورة التاسعة والسبعين المنعقدة في مدينة جنيف، في إنجاز يُسجل للمرة الأولى في تاريخ المشاركة الليبية داخل منظمة الصحة العالمية.

ويُعد هذا الحدث سابقة داخل المنظمة الدولية، حيث تتولى ليبيا رئاسة اللجنة العامة التي تتولى تنظيم أعمال جمعية الصحة العالمية، واعتماد جدول الأعمال، وتنسيق النقاشات والقرارات المتعلقة بالقضايا الصحية ذات الأولوية على المستوى العالمي، بمشاركة وزراء الصحة وممثلي الدول الأعضاء.

ويعكس هذا التطور تصاعد الحضور الليبي داخل المؤسسات الدولية الصحية، وتعزيز الثقة بدور ليبيا في إدارة النقاشات المرتبطة بالسياسات الصحية العالمية، بما يرسخ مكانتها في المنظومة الصحية الدولية.

ويتزامن هذا الإنجاز مع انتخاب ليبيا نائبا لرئيس جمعية الصحة العالمية، إضافة إلى ترؤسها الدورة الرابعة والستين لمجلس وزراء الصحة العرب، ما يعزز حضورها داخل الأطر الصحية الإقليمية والدولية.

وفي السياق ذاته، شهدت أعمال الدورة تكريم ليبيا بمنحها شهادة خلو من مرض التراكوما، تقديرا للجهود الوطنية في مكافحة المرض، وتطوير برامج الوقاية والرصد الوبائي، واستيفاء المعايير الدولية المعتمدة لإعلان خلو البلاد من أحد الأمراض المدارية المهملة المسببة للعمى.