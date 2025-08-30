لأول مرة في تاريخها.. مصر تحتضن اجتماع «مجموعة العشرين»

تستعد مصر لاستضافة اجتماع مجموعة العشرين لأول مرة في تاريخها، في خطوة غير مسبوقة منذ تأسيس المجموعة عام 1999. من المقرر أن يُعقد الاجتماع في القاهرة خلال الفترة من 1 إلى 3 سبتمبر 2025.

ووصف السفير راجي الإتربي، الممثل الشخصي للرئيس المصري لدى مجموعة العشرين ومساعد وزير الخارجية، الحدث بأنه “تتويج للمشاركة المصرية المتميزة” في اجتماعات المجموعة، مشيرًا إلى أن مصر تشارك كدولة ضيف للمرة الثالثة على التوالي والخامسة إجمالًا.

وقال الإتربي إن هذه الخطوة تأتي تقديرًا لدور مصر الإقليمي وإسهامها في معالجة القضايا الدولية، إضافة إلى جهودها المستمرة لدفع المسارات التفاوضية متعددة الأطراف، مع التركيز على شواغل وأولويات الدول النامية وخاصة الدول الإفريقية.

وسيُعقد الاجتماع بالتنسيق مع الرئاسة الجنوب إفريقية لمجموعة العشرين، حيث سيناقش المشاركون مسألة “أمن الغذاء” التي تزداد تعقيدًا في ظل التحديات العالمية، وسيحضره عدد من الدول الأعضاء في مجموعة العشرين، إلى جانب الدول المشاركة كضيوف، بالإضافة إلى منظمات ومؤسسات تمويل دولية.

كما يتوقع أن يتناول الاجتماع المخرجات الرئيسية لمجموعة العمل المعنية بأمن الغذاء، وكذلك المفاوضات بشأن البيان الوزاري المنتظر حول الأمن الغذائي العالمي، والذي سيتم اعتماده خلال الاجتماع الوزاري للمجموعة في سبتمبر 2025 في جنوب إفريقيا.