لأول مرة في تاريخه.. أبوسليم يحجز مقعدا في الكونفدارلية بسبب انسحاب أهلي بنغازي

حصل فريق أبوسليم على المركز الرابع في سلم ترتيب مرحلة سداسي التتويج بعد ختام المنافسات.

ووصل فريق أبوسليم إلى النقطة الخامسة بعد أن حصل على نقاط مباراة الأهلي بنغازي التي لم تلعب في المنستير بسبب تغيب الأخير عن الحضور ورفضه اللعب دون لعب مباراة ملعب رادس.

وانتظر طاقم التحكيم الوقت القانوني وأعلن صافرة النهاية وبهذا سيخوض فريق أبوسليم منافسات بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية الموسم القادم للمرة الأولى في تاريخ النادي.

الجدير بالذكر أنّ نادي الأهلي بنغازي أعلن تقديم شكوى إلى مكتب النائب العام ضد اتحاد الكرة على خلفية أحداث سداسي التتويج وإعلان الأهلي طرابلس بطلا للدوري.