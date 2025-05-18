لأول مرة في تاريخه.. كريستال بالاس يقهر مانشستر سيتي ويتوج بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي

توج كريستال بالاس بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي للمرة الأولى في تاريخه، بعد فوزه على مانشستر سيتي 1-0 في المباراة النهائية التي أقيمت السبت على ملعب ويمبلي في لندن.

وسجل إيبيريشي إيز هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 16، مستغلاً هجمة مرتدة سريعة قاد بها فريقه للتقدم المبكر، قبل أن يتمكن كريستال بالاس من الحفاظ على تقدمه حتى النهاية.

وشهد اللقاء أيضًا لحظة مؤثرة لصالح مانشستر سيتي، حين أُحتسبت ركلة جزاء للفريق في الدقيقة 36 إثر عرقلة برناردو سيلفا داخل منطقة جزاء كريستال بالاس، بعد مراجعة حكم الفيديو “VAR”.

المهاجم المصري عمر مرموش تسلم تسديد الركلة بعد تنازل إيرلينغ هالاند، الذي كان المنفذ الأول لركلات الجزاء في مانشستر سيتي، لكنه أضاعها بعد تصدي حارس كريستال بالاس دين هندرسون ببراعة، مما شكل نقطة تحول في مجريات المباراة.

يُذكر أن هذا التتويج هو الأول الكبير في تاريخ كريستال بالاس الممتد لأكثر من 120 عامًا، بعد خسارته نهائي كأس الاتحاد في مناسبتين سابقتين عامي 1990 و2016.

في المقابل، فشل مانشستر سيتي في إحراز لقب كأس الاتحاد الإنجليزي للمرة الثامنة في تاريخه، وسط تساؤلات عديدة عن قرار هالاند التنازل عن تسديد ركلة الجزاء.

وقال مدرب مانشستر سيتي بيب غوارديولا بعد المباراة: “أنا لا أقرر من يسدد ركلات الجزاء، القرار يعود للاعبين الذين يتخذون المبادرة ويتحملون المسؤولية”.

ويعتبر هذا الفوز تتويجًا بارزًا في مسيرة كريستال بالاس، في حين يواصل مانشستر سيتي البحث عن الفوز بلقب الكأس العريق الذي يغيب عن خزائنهم هذا الموسم.

The technique 😍



Wait to see what @EbereEze10's opener meant to the @CPFC fans ❤️#EmiratesFACup pic.twitter.com/E32iwfLH9i — Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) May 17, 2025

DEAN HENDERSON.



The @CPFC shot-stopper with an incredible save to deny Omar Marmoush from the spot 🤯#EmiratesFACup pic.twitter.com/Mxf5URv9K6 — Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) May 17, 2025

DEAN HENDERSON.



The @CPFC shot-stopper with an incredible save to deny Omar Marmoush from the spot 🤯#EmiratesFACup pic.twitter.com/Mxf5URv9K6 — Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) May 17, 2025