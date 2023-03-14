لأول مرة في تاريخه.. نادي تشيلسي يُقيم إفطارا جماعيا في شهر رمضان

يُقيم نادي تشيلسي الإنجليزي للمرة الأولى في تاريخه، إفطارا جماعيا في ملعبه الأصلي «ستامفورد بريدج» خلال شهر رمضان المقبل.

وأعلن النادي في بيان، الاثنين، أنّ الإفطار سيكون في 26 مارس الجاري، أي بعد أيام قليلة على بداية شهر رمضان وأنّ المؤسسة تشيلسي ستستضيف إفطارا مفتوحا على جانب الملعب في ستامفورد بريدج، وهو الإفطار الأول الذي يقيمه النادي.

وأضاف النادي أنّه سيوجه الدعوة لحضور الإفطار إلى المساجد المحلية، وأعضاء الجالية المسلمة في تشيلسي، بمن فيهم المشجعون وطلاب المدارس، إلى جانب موظفي نادي تشيلسي.

بدوره، أعرب رئيس مؤسسة تشيلسي سيمون تيلور، عن سعادته لتنظيم إفطار مفتوح، وقال إنّ أعضاء المؤسسة لا يطيقون الانتظار للترحيب بالجميع.

وأشارت المؤسسة الإنجليزية أنّ الفعالية ستقام بالتعاون مع «مشروع الخيمة الرمضانية»، وهي مؤسسة خيرية حائزة على جوائز، وتأسست عام 2013، وتهدف إلى التقريب بين المجتمعات وتعزيز وفهم معاني شهر رمضان.

وكان تشيلسي أطلق في 2021 حملة «لا للكراهية»، حيث اتخذ النادي إجراءات ضد العنصرية وخطاب الكراهية والتمييز، وعمل في المقابل على تعزيز مبادئ المساواة، والتنوع، والشمول.