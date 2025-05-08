لأول مرة في تاريخ الكنيسة.. أمريكي يُنتخب بابا للفاتيكان

في سابقة تاريخية، انتُخب الكاردينال الأمريكي روبرت بريفوست بابا جديداً للكنيسة الكاثوليكية، ليكون بذلك أول أمريكي يتولى هذا المنصب منذ تأسيس الفاتيكان، وقد اختار بريفوست اسم “ليون الرابع عشر” ليكون الاسم البابوي له.

ووُلد البابا الجديد في مدينة شيكاغو بولاية إلينوي الأميركية في 14 سبتمبر 1955، ويُعد من أبرز الشخصيات الكنسية في العالم الكاثوليكي، حيث شغل مناصب رفيعة، من بينها رئاسة مجمع الأساقفة في الفاتيكان، وهو الجهاز المسؤول عن تقديم التوصيات بشأن تعيين الأساقفة في الكنائس الكاثوليكية حول العالم.

كما ترأس اللجنة البابوية لأمريكا اللاتينية، وهي لجنة تُعنى بدراسة أوضاع الكنيسة في القارة التي تضم أكبر نسبة من الكاثوليك عالمياً.

ويُجيد البابا ليون الرابع عشر عدة لغات، من بينها الإنجليزية، الإسبانية، الإيطالية، الفرنسية، والبرتغالية، إلى جانب إلمامه باللاتينية والألمانية، ما يمنحه قدرة استثنائية على التواصل مع رجال الدين الكاثوليك من مختلف أنحاء العالم.

وكان نال رتبة كاردينال في سبتمبر 2023، ثم رُقّي في فبراير 2025 إلى أسقف كاردينال، وعُيّن في أبرشية ألبانو قرب العاصمة الإيطالية روما.

ويُنتظر أن يحدد البابا الجديد توجهات الفاتيكان في القضايا الراهنة التي تهم الكنيسة والمجتمع الدولي، في وقت يشهد فيه العالم تحولات دينية وثقافية متسارعة.