لأول مرة في تاريخ تونس.. امرأة تتولى رئاسة الحكومة

كلّف الرئيس التونسي قيس سعيّد، نجلاء بودن حرم رمضان، بتشكيل الحكومة التونسية، لتصبح بذلك أول امرأة في تاريخ البلاد تتولى رئاسة الحكومة.

وبحسب ما أفادت رئاسة الجمهورية التونسية في بيان، فإن ذلك يأتي عملا بأحكام الأمر الرئاسي عـدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية وخاصة على الفصل 16 منه، حيث كلّف رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الأربعاء، نجلاء بودن حرم رمضان بتشكيل حكومة، على أن يتم ذلك في أقرب الآجال.

ورئيسة الحكومة الجديدة نجلاء بودن رمضان، هي من مواليد 1958 أصيلة ولاية القيروان، وهي أستاذة تعليم عالي في المدرسة الوطنية للمهندسين بتونس مختصّة في علوم الجيولوجيا ومتحصلة على شهادة الدكتوراه في الجيولوجيا سنة 1987 من المدرسة الوطنية العليا للمناجم بباريس، وتشغل حاليا خطّة مكلفة بتنفيذ برامج البنك الدولي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وتمّ تعيينها مديرة عامة مكلفة بالجودة بوزارة التعليم العالي سنة 2011.

كما شغلت منصب رئيسة وحدة تصرف بحسب الأهداف لإنجاز مشروع إصلاح التعليم العالي، وكُلّفت بمهمة بديوان وزير التعليم العالي السابق شهاب بودن سنة 2015.